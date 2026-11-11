Nhận định Tottenham vs Ipswich 22h00 ngày 21/11/2026

Tottenham vs Ipswich vào lúc 22h00 ngày 21/11/2026 hứa hẹn khó lường. Spurs cần sắc bén khi dứt điểm, còn Ipswich trông chờ những pha bóng cố định.

Trận đấu Tottenham vs Ipswich tại vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/27 là màn so tài hấp dẫn giữa hai đội bóng đang tìm kiếm sự ổn định. Tottenham có lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình nhỉnh hơn, trong khi Ipswich quyết tâm tạo bất ngờ để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Tổng quan trận đấu Tottenham vs Ipswich

Trận Tottenham vs Ipswich diễn ra lúc 22h00 ngày 21/11/2026. Cuộc đối đầu thuộc vòng 11 Ngoại hạng Anh và được tổ chức trên sân Tottenham Hotspur Stadium. Lịch thi đấu đã được câu lạc bộ Tottenham xác nhận.

Trước trận đấu, Tottenham đứng thứ 11 với 12 điểm sau 10 vòng, trong khi Ipswich xếp thứ 14. Khoảng cách trên bảng xếp hạng không quá lớn, khiến màn so tài này có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội.

Phong độ đội nhà Tottenham

Tottenham đang trải qua giai đoạn thi đấu với nhiều biến động tại Ngoại hạng Anh. Trong năm vòng gần nhất, Spurs giành ba chiến thắng, một trận hòa và nhận một thất bại.

Đội bóng London lần lượt hòa Manchester United 1-1, đánh bại Coventry City 3-1, Chelsea 2-0 và Crystal Palace 2-0. Tuy nhiên, ở trận gần nhất ngày 7/11, Tottenham bất ngờ thất bại 0-1 trước Leeds United.

Kết quả này khiến Tottenham bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Dù vậy, ba chiến thắng liên tiếp trước đó cho thấy Spurs vẫn có khả năng tạo ra sự khác biệt khi vận hành hiệu quả hệ thống chiến thuật.

Phong độ đội khách Ipswich

Ipswich bước vào cuộc đối đầu với phong độ chưa thực sự ổn định. Trong năm trận Ngoại hạng Anh gần nhất, đội bóng giành một chiến thắng, hai trận hòa và nhận hai thất bại.

Ipswich từng đánh bại Fulham 2-1, trước khi để thua Manchester City 2-3, hòa Nottingham Forest 1-1 và Hull City 2-2. Ở vòng đấu gần nhất ngày 8/11, họ tiếp tục thất bại 1-2 trước Bournemouth.

Những kết quả trên cho thấy Ipswich vẫn có khả năng ghi bàn trước nhiều đối thủ khác nhau. Tuy nhiên, hàng phòng ngự thường xuyên để lộ khoảng trống, đặc biệt trong những thời điểm phải chống đỡ sức ép liên tục.

Lịch sử đối đầu Tottenham vs Ipswich

Lịch sử đối đầu Tottenham vs Ipswich cho thấy Ipswich không phải đối thủ dễ chịu đối với Tottenham. Trong sáu lần gặp nhau gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Ipswich giành bốn chiến thắng, còn Tottenham thắng hai trận.

Đáng chú ý, Tottenham từng thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Ipswich vào tháng 11/2024. Tuy nhiên, Spurs đã đáp trả bằng chiến thắng 4-1 trong lần chạm trán gần nhất vào tháng 2/2025.

Dự đoán tỷ số Tottenham vs Ipswich

Xét về phong độ gần đây, chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà, Tottenham đang có nhiều cơ sở để hướng đến chiến thắng. Spurs thắng ba trong năm trận Ngoại hạng Anh gần nhất, trong khi Ipswich chỉ giành một chiến thắng.

Tottenham nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng, triển khai tấn công từ hai biên và tạo sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, hiệu quả dứt điểm vẫn là yếu tố quyết định.

90phut dự đoán tỷ số Tottenham vs Ipswich: 2-1 FT.

Kết luận

Trận đấu Tottenham vs Ipswich ngày 21/11/2026 hứa hẹn diễn ra hấp dẫn khi cả hai đội đều quyết tâm cải thiện vị trí tại Ngoại hạng Anh. Tottenham có lợi thế sân nhà và phong độ tốt hơn, nhưng Ipswich sở hữu thành tích đối đầu đáng chú ý.

Nếu duy trì khả năng kiểm soát thế trận và cải thiện hiệu suất ghi bàn, Spurs có nhiều cơ hội giành trọn ba điểm. Dự đoán Tottenham đánh bại Ipswich với tỷ số 2-1, qua đó tạo bước đệm tích cực cho những vòng đấu tiếp theo.